100 на троих

Тройной юбилей заслуженных панков «Вольного Севера» – Виталия, Романа и Максима.

В этот вечер ребята выступят со своими бандами. Приходите их поздравить и тусануть под отличные банды!

Играют:



ДКХ



Старые добрые ДКХ празднуют юбилей сразу двух постоянных участников группы и сыграют вам свои проверенные годами хиты, которым вы всегда рады!



EYE



Тягучий и вязкий Заполярный стоунер дум в лучших традициях жанра. Многоминутные треки, переливающиеся всеми оттенкам рока медитативные гитарные рифы, тексты, пропитанные романтикой отборного стаффа – в этом глазу вы не найдете бревна!



ALZHEIMERS



Два брата – два мира. Герои экспериментала от мира панк-рока и мира электроники объединили усилия для создания этого проекта. После полутора лет молчания снова на нашей сцене!