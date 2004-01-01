100 на троих

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Большой праздник панк-рока!

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События: Вечеринки.

Тройной юбилей заслуженных панков «Вольного Севера»  Виталия, Романа и Максима.

В этот вечер ребята выступят со своими бандами. Приходите их поздравить и тусануть под отличные банды!

Играют:

ДКХ

Старые добрые ДКХ празднуют юбилей сразу двух постоянных участников группы и сыграют вам свои проверенные годами хиты, которым вы всегда рады!

EYE

Тягучий и вязкий Заполярный стоунер дум в лучших традициях жанра. Многоминутные треки, переливающиеся всеми оттенкам рока медитативные гитарные рифы, тексты, пропитанные романтикой отборного стаффа – в этом глазу вы не найдете бревна!

ALZHEIMERS

Два брата – два мира. Герои экспериментала от мира панк-рока и мира электроники объединили усилия для создания этого проекта. После полутора лет молчания снова на нашей сцене!

Плавучий док
23 декабря
19:00
Цены

150 р.

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