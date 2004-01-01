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100 лет на страже безопасности Кольского края

Фотовыставка, посвященная 100-летию пожарной охраны на Мурмане

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События: Выставки.

История пожарного дела на Кольской земле уходит вглубь веков. Главные герои пожарной охраны – люди, посвятившие свою жизнь спасению человеческих жизней и материальных ценностей.

На фотовыставке будут представлены фотографии героев огненного фронта, умеющих покорить стихию и создать заслон разрушительной силе огня. Посетителям будет представлена возможность увидеть на снимках батальон пожарной команды города Мурманска, созданный в 1919 году, дежурный караул при выезде на пожар в Кировске и Умбе 1930-х годов, практические занятия по забору воды в 1940 году и многое другое.

Краеведческий музей
c 18 ноября по 18 декабря
Цены

Справки по телефону: 99-44-61

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