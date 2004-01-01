100 лет на страже безопасности Кольского края

История пожарного дела на Кольской земле уходит вглубь веков. Главные герои пожарной охраны – люди, посвятившие свою жизнь спасению человеческих жизней и материальных ценностей.

На фотовыставке будут представлены фотографии героев огненного фронта, умеющих покорить стихию и создать заслон разрушительной силе огня. Посетителям будет представлена возможность увидеть на снимках батальон пожарной команды города Мурманска, созданный в 1919 году, дежурный караул при выезде на пожар в Кировске и Умбе 1930-х годов, практические занятия по забору воды в 1940 году и многое другое.