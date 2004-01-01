Beat Film Festival совместно с онлайн-школой дизайна Bang Bang Education выпускает в прокат фильм «100 лет дизайна» – абсолютный хит Beat Film Festival 2018 года, который собрал в залах на фестивальных показах 3000 человек.

Нам удалось заполучить копию фильма и организовать бесплатный (в других городах – за деньги!) прокат. Не пропусти!

Герои фильма «100 лет дизайна» – самые известные, продуктивные, влиятельные и интересные дизайнеры и дизайнерские бюро России, которые работают в дизайне здесь и сейчас. Фильм впервые собрал их вместе в одном проекте, составив своего рода антологию современных российских дизайнеров, говорящих о дизайне мировом. Это Юрий Гордон, Артемий Лебедев, Илья Рудерман, Антон Шнайдер, Илья Михайлов, Дмитрий Барбанель, студии «Щука», «Чармер», «Салливан», Just be nice и другие. 20 лекторов разделили сто лет на 20 пятилеток и выбрали знаковый объект, ключевое событие и человека, которые представляют свой отрезок времени с точки зрения дизайна. Губная помада в выкручивающемся тюбике и шрифт «Гельветика», Фаворский и Ле Корбюзье, киберпанк и Баухаус – все это часть нашего прошлого, настоящего и, по-видимому, будущего.

Место проведения: МАГУ, актовый зал (Егорова, 15).