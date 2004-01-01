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10 из 10-ти

Заставим термометр пошатнуться уже в эти выходные

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Когда ты видишь во всём только негатив, даже и не надейся на лучик просветления!

Забравшись на пик горы Фудзияма, в день цветения Сакуры с подветренной стороны, мы наконец осознали эту мудрость и готовы показать тебе прожектор в конце тоннеля:

  • Самое жаркое лето в истории Мурманска продолжается
  • Освежающий welcome для изнывающих от жары
  • Огненная подача авторских коктейлей
  • Пляжные Go-Go этюды
  • Обжигающей плейлист августа от наших резидентов 
  • Фруктовый дым за 800р.

Прочувствуй это головокружительное лето каждой фиброй души!

В очередной раз докажем, что на севере классно, хардкор на кончиках пальцев, просто 10 из 10-ти!

Чердак
10 августа

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Weekend в 7 Небе
c 8 по 10 августа
7 небо

Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю

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