Заставим термометр пошатнуться уже в эти выходные

Ограничения: 18+

Когда ты видишь во всём только негатив, даже и не надейся на лучик просветления!

Забравшись на пик горы Фудзияма, в день цветения Сакуры с подветренной стороны, мы наконец осознали эту мудрость и готовы показать тебе прожектор в конце тоннеля:

Самое жаркое лето в истории Мурманска продолжается

Освежающий welcome для изнывающих от жары

Огненная подача авторских коктейлей

Пляжные Go-Go этюды

Обжигающей плейлист августа от наших резидентов

Фруктовый дым за 800р.

Прочувствуй это головокружительное лето каждой фиброй души!

В очередной раз докажем, что на севере классно, хардкор на кончиках пальцев, просто 10 из 10-ти!