10 из 10-ти
Заставим термометр пошатнуться уже в эти выходные
Когда ты видишь во всём только негатив, даже и не надейся на лучик просветления!
Забравшись на пик горы Фудзияма, в день цветения Сакуры с подветренной стороны, мы наконец осознали эту мудрость и готовы показать тебе прожектор в конце тоннеля:
Прочувствуй это головокружительное лето каждой фиброй души!
В очередной раз докажем, что на севере классно, хардкор на кончиках пальцев, просто 10 из 10-ти!
Выходные обещают быть жаркими!
Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю