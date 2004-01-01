1 Мая - праздник Весны и Труда

Международная история этого праздника насчитывает более 100 лет. 1 мая 1886 года в Чикаго полиция расстреляла демонстрацию американских и канадских рабочих, требовавших установления 8-часового рабочего дня и социальных гарантий. Именно в память о казнённых, Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями.

В Российской империи 1 Мая впервые начали отмечать в 1890 году под названием «День международной солидарности трудящихся». В 1992 году этот праздник в нашей стране был переименован в «Праздник Весны и Труда», но суть его осталась прежней – демонстрация единства трудящихся, их силы в борьбе за социальные права.

На выставке представлены периодические издания: «Военно-исторический журнал», «Новое время», «Родина», «Огонек». Статьи журналов рассказывают об истории этого праздника, традициях его проведения, как в нашей стране, так и за рубежом.